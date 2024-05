Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron verzeichnet am Mittwochmittag Verluste

Aktie im Fokus

Die Aktie von Kontron gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 20,26 EUR.

Die Kontron-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 20,26 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Kontron-Aktie bis auf 20,12 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 20,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 76.039 Kontron-Aktien den Besitzer.

Am 19.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 23,32 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,10 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 17,14 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Kontron-Aktie ist somit 15,40 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Kontron-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,686 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Kontron 0,500 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Kontron-Aktie wird bei 28,00 EUR angegeben.

Am 03.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,26 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Kontron 0,26 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 356,11 Mio. EUR – ein Plus von 28,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kontron 277,67 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Kontron wird am 07.08.2024 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 31.07.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,52 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

XETRA-Handel SDAX zum Handelsende schwächer

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX letztendlich in der Verlustzone

Minuszeichen in Frankfurt: SDAX sackt am Dienstagnachmittag ab