Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron zieht am Mittwochnachmittag an

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Kontron. Zuletzt wies die Kontron-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 20,62 EUR nach oben.

Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von Kontron zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 20,62 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Kontron-Aktie bei 20,62 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 20,20 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 105.168 Kontron-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 23,32 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.01.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Kontron-Aktie mit einem Kursplus von 13,09 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,14 EUR. Dieser Wert wurde am 22.09.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Kontron-Aktie ist somit 16,88 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,686 EUR. Im Vorjahr hatte Kontron 0,500 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Kontron-Aktie bei 28,00 EUR.

Am 03.05.2024 äußerte sich Kontron zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,26 EUR je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 28,25 Prozent auf 356,11 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 277,67 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Kontron am 07.08.2024 präsentieren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Kontron möglicherweise am 31.07.2025 präsentieren.

In der Kontron-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,52 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

