Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron tendiert am Mittwochvormittag südwärts

Die Aktie von Kontron gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 20,28 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die Kontron-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 20,28 EUR. Die Kontron-Aktie sank bis auf 20,18 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 20,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.633 Kontron-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.01.2024 bei 23,32 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,99 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,14 EUR. Dieser Wert wurde am 22.09.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Kontron-Aktie 18,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,686 EUR, nach 0,500 EUR im Jahr 2023. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 28,00 EUR aus.

Am 03.05.2024 lud Kontron zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das EPS lag bei 0,26 EUR. Im letzten Jahr hatte Kontron einen Gewinn von 0,26 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 356,11 Mio. EUR – ein Plus von 28,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kontron 277,67 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 07.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Kontron veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Kontron rechnen Experten am 31.07.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,52 EUR je Kontron-Aktie.

