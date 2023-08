Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron zeigt sich am Dienstagmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Kontron. Die Kontron-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 19,47 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 19,47 EUR zu. In der Spitze gewann die Kontron-Aktie bis auf 19,54 EUR. Bei 19,34 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 6.034 Kontron-Aktien den Besitzer.

Am 07.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 21,16 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Kontron-Aktie derzeit noch 8,68 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,28 EUR am 29.09.2022. Das 52-Wochen-Tief könnte die Kontron-Aktie mit einem Verlust von 31,79 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 27,50 EUR.

Voraussichtlich am 03.11.2023 dürfte Kontron Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Kontron rechnen Experten am 07.11.2024.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

TecDAX-Wert Kontron-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kontron verloren

TecDAX-Wert Kontron-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Kontron-Investment verloren

Kontron-Aktie steigt: Kontron will nach starkem ersten Halbjahr die Prognose übertreffen