Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron verteidigt Stellung am Mittwochmittag

Aktie im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Kontron. Die Kontron-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 21,96 EUR an der Tafel.

Werte in diesem Artikel

Die Kontron-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:46 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 21,96 EUR. Die Kontron-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 22,20 EUR aus. Bei 21,94 EUR markierte die Kontron-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 21,96 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 41.459 Kontron-Aktien.

Am 21.11.2023 markierte das Papier bei 22,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,82 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.12.2022 (14,80 EUR). Mit einem Kursverlust von 32,60 Prozent würde die Kontron-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 27,50 EUR.

Kontron wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 28.03.2024 vorlegen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

TecDAX-Wert Kontron-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kontron von vor einem Jahr abgeworfen

Verluste in Frankfurt: TecDAX zum Start des Dienstagshandels in Rot

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX präsentiert sich zum Handelsstart fester