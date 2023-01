Kontron Aktie News: SDAX Aktie Kontron tendiert am Mittag nordwärts

Aktien in diesem Artikel Kontron 18,54 EUR

Die Kontron-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:04 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 18,77 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Kontron-Aktie bei 18,90 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 18,83 EUR. Zuletzt wechselten 34.007 Kontron-Aktien den Besitzer.

Am 18.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 18,95 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,95 Prozent könnte die Kontron-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 11,22 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Kontron-Aktie 67,29 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 25,50 EUR.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 30.03.2023 erwartet.

