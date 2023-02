Kontron Aktie News: SDAX Aktie Kontron am Vormittag im Plus

Aktien in diesem Artikel Kontron 18,53 EUR

Die Kontron-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 08:08 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 18,53 EUR. Der Kurs der Kontron-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 18,53 EUR zu. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 18,53 EUR.

Am 08.02.2023 markierte das Papier bei 20,02 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,44 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 11,31 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.03.2022). Mit Abgaben von 63,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 25,50 EUR.

Am 30.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Kontron veröffentlicht werden.

Redaktion finanzen.net

