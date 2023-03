Kontron Aktie News: SDAX Aktie Kontron zeigt sich am Nachmittag freundlich

Aktien in diesem Artikel Kontron 17,50 EUR

Die Kontron-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 17,95 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Kontron-Aktie bisher bei 18,02 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 17,59 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 17.585 Kontron-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.02.2023 bei 20,08 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,61 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 13,04 EUR fiel das Papier am 15.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 37,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 25,50 EUR für die Kontron-Aktie aus.

Die Kontron-Bilanz für Q4 2022 wird am 30.03.2023 erwartet.

