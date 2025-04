Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron verteuert sich am Nachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Kontron zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Kontron-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,3 Prozent auf 22,20 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Kontron-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,3 Prozent auf 22,20 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Kontron-Aktie bei 22,44 EUR. Mit einem Wert von 21,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Kontron-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 172.147 Stück gehandelt.

Am 18.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 26,16 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kontron-Aktie 17,84 Prozent zulegen. Am 05.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,15 EUR ab. Mit Abgaben von 31,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Kontron-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,600 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,743 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 29,60 EUR je Kontron-Aktie an.

Kontron ließ sich am 27.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,46 EUR gegenüber 0,37 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Kontron mit einem Umsatz von insgesamt 477,14 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 365,02 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 30,72 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 06.05.2025 dürfte Kontron Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Am 30.04.2026 wird Kontron schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,83 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

