Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Mittwochvormittag stärker

Aktie im Blick

Die Aktie von Kontron gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Kontron-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 22,02 EUR nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Kontron nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:03 Uhr 2,4 Prozent auf 22,02 EUR. In der Spitze legte die Kontron-Aktie bis auf 22,12 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 21,90 EUR. Der Tagesumsatz der Kontron-Aktie belief sich zuletzt auf 16.384 Aktien.

Am 18.03.2025 markierte das Papier bei 26,16 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kontron-Aktie 18,80 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 05.11.2024 auf bis zu 15,15 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,20 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Kontron-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,743 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Kontron-Aktie im Durchschnitt mit 29,60 EUR.

Am 27.03.2025 lud Kontron zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,46 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,37 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 30,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 365,02 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 477,14 Mio. EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Kontron am 06.05.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Kontron-Anleger Experten zufolge am 30.04.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Kontron einen Gewinn von 1,83 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

TecDAX-Wert Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Kontron von vor 5 Jahren abgeworfen

Erste Schätzungen: Kontron stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

TecDAX-Papier Kontron-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kontron-Investment von vor 3 Jahren verdient