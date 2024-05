Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Donnerstagnachmittag mit KursVerlusten

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Kontron. Der Kontron-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 20,60 EUR.

Die Kontron-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:49 Uhr um 0,3 Prozent auf 20,60 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die Kontron-Aktie bis auf 20,34 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 20,54 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 63.339 Kontron-Aktien.

Am 19.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 23,32 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 13,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 17,14 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,80 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Kontron-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,686 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 28,00 EUR je Kontron-Aktie aus.

Kontron ließ sich am 03.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,26 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,26 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 28,25 Prozent auf 356,11 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 277,67 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Kontron wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 07.08.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Kontron rechnen Experten am 31.07.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,52 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

