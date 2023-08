Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron tendiert am Nachmittag nordwärts

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Kontron. Im XETRA-Handel gewannen die Kontron-Papiere zuletzt 1,6 Prozent.

Die Kontron-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:41 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 19,71 EUR. Die Kontron-Aktie zog in der Spitze bis auf 19,75 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 19,49 EUR. Der Tagesumsatz der Kontron-Aktie belief sich zuletzt auf 37.248 Aktien.

Bei 21,16 EUR erreichte der Titel am 07.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.09.2022 bei 13,28 EUR. Derzeit notiert die Kontron-Aktie damit 48,42 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 27,50 EUR.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 03.11.2023 erwartet. Am 07.11.2024 wird Kontron schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

