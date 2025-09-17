Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Vormittag in Grün

Kontron im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Kontron. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 28,04 EUR zu.

Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von Kontron zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 28,04 EUR. Der Kurs der Kontron-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 28,08 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 27,82 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 33.515 Kontron-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 29,00 EUR erreichte der Titel am 31.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,42 Prozent könnte die Kontron-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 15,15 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Kontron-Aktie 45,97 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,850 EUR, nach 0,600 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,60 EUR je Kontron-Aktie aus.

Kontron gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,12 EUR, nach 0,35 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,64 Prozent auf 395,70 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Kontron 423,83 Mio. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert. Am 11.11.2026 wird Kontron schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,97 EUR je Kontron-Aktie.

