Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Anleger greifen bei Kontron am Donnerstagvormittag zu

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Kontron. Die Aktionäre schickten das Papier von Kontron nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 22,42 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Kontron zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 22,42 EUR. In der Spitze gewann die Kontron-Aktie bis auf 22,46 EUR. Bei 22,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.984 Kontron-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 22,46 EUR. Dieser Kurs wurde am 23.11.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Kontron-Aktie derzeit noch 0,18 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 14,80 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Kontron-Aktie liegt somit 51,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Kontron-Aktie bei 27,50 EUR.

Voraussichtlich am 28.03.2024 dürfte Kontron Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

