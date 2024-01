Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Anleger schicken Kontron am Mittag ins Plus

Kontron im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Kontron. Zuletzt sprang die Kontron-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 21,72 EUR zu.

Um 11:48 Uhr sprang die Kontron-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 21,72 EUR zu. Die Kontron-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 21,88 EUR. Bei 21,82 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 32.593 Kontron-Aktien den Besitzer.

Am 19.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 23,32 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,37 Prozent. Am 21.04.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 16,64 EUR. Derzeit notiert die Kontron-Aktie damit 30,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 28,00 EUR.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 28.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Kontron dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 27.03.2025 präsentieren.

