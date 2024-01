Aktie im Fokus

Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Vormittag stärker

24.01.24 09:25 Uhr

Die Aktie von Kontron gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Kontron-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 21,76 EUR.

Das Papier von Kontron konnte um 09:02 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 21,76 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Kontron-Aktie bisher bei 21,86 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 21,82 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.503 Kontron-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Bei einem Wert von 23,32 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.01.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Kontron-Aktie mit einem Kursplus von 7,17 Prozent wieder erreichen. Am 21.04.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 16,64 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Kontron-Aktie 23,53 Prozent sinken. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 28,00 EUR je Kontron-Aktie aus. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.03.2024 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 27.03.2025. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie Börse Frankfurt: SDAX schlussendlich mit Zuschlägen Börse Frankfurt in Rot: TecDAX präsentiert sich letztendlich leichter Börse Frankfurt in Grün: SDAX liegt am Nachmittag im Plus

