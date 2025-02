Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Montagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Kontron im Fokus

Die Aktie von Kontron gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Kontron-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 21,00 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Kontron-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 21,00 EUR zu. Kurzfristig markierte die Kontron-Aktie bei 21,28 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 21,02 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 50.369 Kontron-Aktien den Besitzer.

Am 07.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 22,44 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kontron-Aktie 6,86 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.11.2024 bei 15,15 EUR. Mit einem Kursverlust von 27,86 Prozent würde die Kontron-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Kontron seine Aktionäre 2023 mit 0,500 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,674 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 29,60 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Kontron am 06.11.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,39 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 427,74 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Kontron 300,04 Mio. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 27.03.2025 terminiert.

In der Kontron-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,47 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

