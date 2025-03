Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron gewinnt am Montagmittag an Boden

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Kontron. Die Kontron-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 25,24 EUR.

Die Aktie legte um 11:44 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 25,24 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Kontron-Aktie bei 26,02 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 26,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 99.190 Kontron-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 26,16 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Kontron-Aktie mit einem Kursplus von 3,65 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 15,15 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Kontron-Aktie 66,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Kontron-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,500 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,674 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 29,60 EUR.

Am 06.11.2024 hat Kontron die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,39 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Kontron im vergangenen Quartal 427,74 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 42,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kontron 300,04 Mio. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 27.03.2025 dürfte Kontron Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Kontron-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 26.03.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,47 EUR je Kontron-Aktie.

