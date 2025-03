Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

So bewegt sich Kontron

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Kontron. Zuletzt ging es für die Kontron-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 25,06 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für die Kontron-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 25,06 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Kontron-Aktie bei 25,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 26,00 EUR. Der Tagesumsatz der Kontron-Aktie belief sich zuletzt auf 127.921 Aktien.

Am 18.03.2025 markierte das Papier bei 26,16 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Kontron-Aktie derzeit noch 4,39 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,15 EUR. Dieser Wert wurde am 05.11.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Kontron-Aktie mit einem Verlust von 39,55 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,674 EUR. Im Vorjahr erhielten Kontron-Aktionäre 0,500 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 29,60 EUR für die Kontron-Aktie aus.

Am 06.11.2024 hat Kontron in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,39 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 427,74 Mio. EUR gegenüber 300,04 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Kontron dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 27.03.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 26.03.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Kontron-Aktie in Höhe von 1,47 EUR im Jahr 2024 aus.

