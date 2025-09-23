DAX23.521 -0,4%ESt505.457 -0,3%Top 10 Crypto15,51 +1,7%Dow46.293 -0,2%Nas22.573 -1,0%Bitcoin95.547 +0,8%Euro1,1789 -0,2%Öl67,74 -0,1%Gold3.777 +0,4%
DAX schwächer -- Asiens Börsen freundlich -- Micron Technology mit Gewinnsprung -- SoftBank und Oracle wollen KI-Infrastruktur zusammen mit OpenAI ausbauen -- Goldpreis, BYD, Disney im Fokus
Aktienkurs aktuell

Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Mittwochvormittag mit KursVerlusten

24.09.25 09:25 Uhr
Die Aktie von Kontron gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Kontron-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 27,86 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Kontron nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:05 Uhr 0,5 Prozent auf 27,86 EUR. Der Kurs der Kontron-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 27,86 EUR nach. Bei 28,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.691 Kontron-Aktien.

Bei einem Wert von 29,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.07.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,09 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Kontron-Aktie. Am 05.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,15 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Kontron-Aktie 83,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Kontron-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,600 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,850 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 29,60 EUR.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,12 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,35 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Kontron mit einem Umsatz von insgesamt 395,70 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 423,83 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,64 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Kontron-Anleger Experten zufolge am 11.11.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Kontron im Jahr 2025 1,97 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Kontron

DatumRatingAnalyst
06.08.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025Kontron BuyWarburg Research
02.07.2025Kontron BuyWarburg Research
19.06.2025Kontron BuyWarburg Research
26.05.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
