Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Freitagnachmittag mit angezogener Handbremse

Montagshandel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen

Kontron-Aktie im Plus: Kontron zieht Gewinnprognose an

Kontron Aktie News: Anleger greifen bei Kontron am Donnerstagvormittag zu

Kontron Aktie News: Kontron zeigt sich am Mittag fester

Kontron Aktie News: Kontron zieht am Donnerstagnachmittag an

NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite zum Start in der Verlustzone

Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 fällt zum Start des Freitagshandels zurück

S&P 500-Wert Motorola Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Motorola Solutions von vor einem Jahr abgeworfen

NASDAQ-Titel Apple-Aktie: Ein weiteres Jahr kostenfrei - SOS-Funktion für iPhone 14 in den verfügbaren Ländern

NASDAQ-Titel NVIDIA-Aktie unter Druck: NVIDIA offensichtlich mit Verzögerungen bei Einführung von KI-Chips in China

Intel Unusual Options Activity For November 24

EU, Chinese, French regulators seeking info on graphic cards: Nvidia

Heute im Fokus

Adnoc will wohl BASF-Tochter Wintershall DEA übernehmen. Apple-Aktien legen nach starker Rally eine Verschnaufpause ein. Mercedes bleibt McLaren-Partner bis 2030. Volkswagen will bei China-Produktion vermehrt auf lokale Zulieferer setzen. Novo Nordisk baut Produktionskapazität in Frankreich aus. Jefferies-Analyst zum NASDAQ-Wert Tesla: Ein Stopp des Cybertrucks würde der Tesla-Aktie helfen.