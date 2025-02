Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Kontron. Zuletzt konnte die Aktie von Kontron zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,3 Prozent auf 21,54 EUR.

Um 15:53 Uhr ging es für das Kontron-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,3 Prozent auf 21,54 EUR. In der Spitze legte die Kontron-Aktie bis auf 21,76 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 20,90 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 95.490 Kontron-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.06.2024 bei 22,44 EUR. Der derzeitige Kurs der Kontron-Aktie liegt somit 4,01 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,15 EUR. Dieser Wert wurde am 05.11.2024 erreicht. Mit Abgaben von 29,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR an Kontron-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,674 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 29,60 EUR.

Kontron ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,39 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kontron im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 42,56 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 427,74 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 300,04 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Kontron am 27.03.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Kontron im Jahr 2024 1,47 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

