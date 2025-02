Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Dienstagvormittag mit Verlusten

Aktie im Blick

Die Aktie von Kontron gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Kontron-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 20,90 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Kontron-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 20,90 EUR. In der Spitze büßte die Kontron-Aktie bis auf 20,84 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 20,90 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 11.065 Kontron-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.06.2024 bei 22,44 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,37 Prozent über dem aktuellen Kurs der Kontron-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 05.11.2024 Kursverluste bis auf 15,15 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 27,51 Prozent könnte die Kontron-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,674 EUR. Im Vorjahr hatte Kontron 0,500 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 29,60 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Kontron am 06.11.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,39 EUR gegenüber 0,30 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kontron im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 42,56 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 427,74 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 300,04 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 27.03.2025 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,47 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

Optimismus in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart auf grünem Terrain

Kontron-Aktie von Großauftrag aus der Autobranche angetrieben

Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX im Plus