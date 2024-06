Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron wird am Vormittag ausgebremst

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Kontron. Das Papier von Kontron befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,7 Prozent auf 19,14 EUR ab.

Um 09:06 Uhr fiel die Kontron-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 19,14 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Kontron-Aktie bis auf 19,06 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 19,35 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Kontron-Aktien beläuft sich auf 8.924 Stück.

Am 19.01.2024 markierte das Papier bei 23,32 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kontron-Aktie 21,84 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 22.09.2023 Kursverluste bis auf 17,14 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Kontron-Aktie derzeit noch 10,45 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Kontron-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,692 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 29,63 EUR an.

Am 03.05.2024 äußerte sich Kontron zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,26 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kontron 0,26 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 28,25 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 356,11 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 277,67 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Kontron dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 07.08.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Kontron-Anleger Experten zufolge am 31.07.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Kontron im Jahr 2024 1,55 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

