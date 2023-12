Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron wird am Montagnachmittag ausgebremst

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Kontron gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Kontron befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 21,80 EUR ab.

Um 17:35 Uhr rutschte die Kontron-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 21,80 EUR ab. In der Spitze fiel die Kontron-Aktie bis auf 21,32 EUR. Bei 21,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 82.763 Kontron-Aktien den Besitzer.

Am 24.11.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 22,72 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Kontron-Aktie mit einem Kursplus von 4,22 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 14,90 EUR ab. Abschläge von 31,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die Kontron-Aktie im Durchschnitt mit 27,50 EUR.

Kontron wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 28.03.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 27.03.2025.

