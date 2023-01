Kontron Aktie News: SDAX Aktie Kontron am Donnerstagnachmittag mit Aufschlag

Aktien in diesem Artikel Kontron 18,41 EUR

-1,29% Charts

News

Analysen

Die Kontron-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 04:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 18,50 EUR. Die Kontron-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 18,62 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 18,19 EUR. Der Tagesumsatz der Kontron-Aktie belief sich zuletzt auf 76.507 Aktien.

Am 24.01.2023 markierte das Papier bei 19,17 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Kontron-Aktie liegt somit 3,50 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,22 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 64,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 25,50 EUR aus.

Kontron dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 30.03.2023 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

Kontron-Aktie springt hoch: Kontron will Gewinn deutlich steigern

November 2022: Experten empfehlen Kontron-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Kontron-Aktie profitiert: Kontron-Umsatz und operativer Gewinn springen an

Ausgewählte Hebelprodukte auf Kontron Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Kontron Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Kontron

Bildquellen: Kontron AG