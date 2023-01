Kontron Aktie News: SDAX Aktie Kontron wird am Donnerstagvormittag ausgebremst

Aktien in diesem Artikel Kontron 18,14 EUR

-2,73% Charts

News

Analysen

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 18,12 EUR. In der Spitze fiel die Kontron-Aktie bis auf 18,02 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 18,19 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 5.249 Kontron-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (19,17 EUR) erklomm das Papier am 24.01.2023. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Kontron-Aktie mit einem Kursplus von 5,48 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,22 EUR. Dieser Wert wurde am 08.03.2022 erreicht. Mit Abgaben von 61,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der Kontron-Aktie wird bei 25,50 EUR angegeben.

Am 30.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Kontron veröffentlicht werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

Kontron-Aktie springt hoch: Kontron will Gewinn deutlich steigern

November 2022: Experten empfehlen Kontron-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Kontron-Aktie profitiert: Kontron-Umsatz und operativer Gewinn springen an

Ausgewählte Hebelprodukte auf Kontron Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Kontron Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Kontron

Bildquellen: Kontron AG