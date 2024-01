Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron reagiert am Mittag positiv

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Kontron. Zuletzt konnte die Aktie von Kontron zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 22,08 EUR.

Die Kontron-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:39 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 22,08 EUR. Bei 22,24 EUR erreichte die Kontron-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 21,92 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Kontron-Aktie belief sich zuletzt auf 17.733 Aktien.

Am 19.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,32 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,62 Prozent. Am 21.04.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 16,64 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 24,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 28,00 EUR.

Voraussichtlich am 28.03.2024 dürfte Kontron Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Kontron-Anleger Experten zufolge am 27.03.2025 werfen.

