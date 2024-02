Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron tendiert am Vormittag tiefer

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Kontron gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Kontron-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 20,92 EUR.

Die Kontron-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:01 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 20,92 EUR. Die Kontron-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 20,92 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 21,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 652 Kontron-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,32 EUR an. Derzeit notiert die Kontron-Aktie damit 10,29 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 16,64 EUR ab. Derzeit notiert die Kontron-Aktie damit 25,72 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Kontron-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,549 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 28,00 EUR.

Voraussichtlich am 28.03.2024 dürfte Kontron Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Kontron-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 27.03.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,16 EUR je Kontron-Aktie belaufen.

