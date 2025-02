Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Mittwochnachmittag mit positiven Vorzeichen

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Kontron. Die Kontron-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 21,70 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Kontron nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:47 Uhr 2,2 Prozent auf 21,70 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Kontron-Aktie bei 21,92 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 21,56 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 67.020 Kontron-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 22,44 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.06.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,41 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Kontron-Aktie. Bei 15,15 EUR fiel das Papier am 05.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Kontron-Aktie ist somit 30,18 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Kontron-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,674 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 29,60 EUR für die Kontron-Aktie aus.

Am 06.11.2024 lud Kontron zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Das EPS wurde auf 0,39 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 427,74 Mio. EUR gegenüber 300,04 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.03.2025 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Kontron-Aktie in Höhe von 1,47 EUR im Jahr 2024 aus.

