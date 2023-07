Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron gibt am Mittwochmittag ab

Kursverlauf

Die Aktie von Kontron gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Kontron befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 19,19 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Kontron nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:41 Uhr 0,6 Prozent auf 19,19 EUR. In der Spitze fiel die Kontron-Aktie bis auf 19,15 EUR. Bei 19,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 6.606 Kontron-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.02.2023 bei 20,08 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,64 Prozent hinzugewinnen. Am 29.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 13,28 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,80 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Kontron-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 27,25 EUR aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.08.2023 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 01.08.2024.

