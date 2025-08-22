Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron gibt am Dienstagmittag ab

Kontron im Fokus

Die Aktie von Kontron gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Kontron gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 24,04 EUR abwärts.

Die Kontron-Aktie musste um 11:47 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 24,04 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Kontron-Aktie ging bis auf 23,96 EUR. Mit einem Wert von 24,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 98.496 Kontron-Aktien umgesetzt.

Am 31.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 29,00 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,63 Prozent hinzugewinnen. Am 05.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,15 EUR ab. Abschläge von 36,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,600 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,801 EUR je Kontron-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 29,60 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Kontron am 06.08.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,12 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,35 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kontron in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,64 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 395,70 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 423,83 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Kontron am 05.11.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Kontron möglicherweise am 11.11.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Kontron ein EPS in Höhe von 1,96 EUR in den Büchern stehen haben wird.

