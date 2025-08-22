Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Dienstagnachmittag mit Kursabschlägen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Kontron gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 24,18 EUR.

Die Kontron-Aktie musste um 15:49 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 24,18 EUR. Die Kontron-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 23,96 EUR ab. Bei 24,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 111.635 Kontron-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 29,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.07.2025). Der derzeitige Kurs der Kontron-Aktie liegt somit 16,62 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,15 EUR. Dieser Wert wurde am 05.11.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Kontron-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,600 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,801 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Kontron-Aktie bei 29,60 EUR.

Kontron veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 1,12 EUR. Im letzten Jahr hatte Kontron einen Gewinn von 0,35 EUR je Aktie eingefahren. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,64 Prozent auf 395,70 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 423,83 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 11.11.2026.

Experten taxieren den Kontron-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,96 EUR je Aktie.

