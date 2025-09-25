Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Kontron im Fokus

Die Aktie von Kontron gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Kontron-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 27,38 EUR ab.

Die Aktie verlor um 15:40 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 27,38 EUR. Die Kontron-Aktie gab in der Spitze bis auf 27,18 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 27,46 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 38.677 Kontron-Aktien.

Am 31.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 29,00 EUR an. Mit einem Zuwachs von 5,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 05.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 15,15 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Kontron-Aktie 44,67 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 0,600 EUR an Kontron-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,850 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,60 EUR je Kontron-Aktie aus.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,12 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Kontron 395,70 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 423,83 Mio. EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 11.11.2026.

Experten taxieren den Kontron-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,97 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

