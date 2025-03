Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Donnerstagmittag im Ausverkauf

Kontron im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Kontron. Die Kontron-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 5,3 Prozent auf 23,00 EUR nach.

Die Kontron-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 5,3 Prozent auf 23,00 EUR nach. Der Kurs der Kontron-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 22,72 EUR nach. Bei 25,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 428.667 Kontron-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 26,16 EUR. Der derzeitige Kurs der Kontron-Aktie liegt somit 12,08 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 05.11.2024 auf bis zu 15,15 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Kontron-Aktie ist somit 34,13 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,647 EUR. Im Vorjahr erhielten Kontron-Aktionäre 0,500 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 29,60 EUR für die Kontron-Aktie.

Kontron ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,39 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kontron noch ein Gewinn pro Aktie von 0,30 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 427,74 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 42,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 300,04 Mio. EUR in den Büchern standen.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Kontron wird am 06.05.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Kontron-Anleger Experten zufolge am 30.04.2026 werfen.

In der Kontron-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,45 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

