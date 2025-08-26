Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Mittag mit roter Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Kontron gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Kontron-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 24,06 EUR ab.

Die Kontron-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 24,06 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Kontron-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 23,86 EUR aus. Bei 24,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 41.530 Kontron-Aktien.

Bei 29,00 EUR markierte der Titel am 31.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Kontron-Aktie liegt somit 17,03 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 15,15 EUR am 05.11.2024. Derzeit notiert die Kontron-Aktie damit 58,81 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 0,600 EUR an Kontron-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,801 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 29,60 EUR je Kontron-Aktie an.

Kontron ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,12 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,35 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Kontron im vergangenen Quartal 395,70 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kontron 423,83 Mio. EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Kontron am 05.11.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 11.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Kontron.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Kontron-Gewinn in Höhe von 1,96 EUR je Aktie aus.

