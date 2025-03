Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron tendiert am Freitagnachmittag tiefer

Kontron im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Kontron. Die Kontron-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,7 Prozent bei 22,12 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Kontron-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,7 Prozent auf 22,12 EUR. Im Tief verlor die Kontron-Aktie bis auf 21,96 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 22,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 285.190 Kontron-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,16 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.03.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Kontron-Aktie somit 15,44 Prozent niedriger. Am 05.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 15,15 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Kontron-Aktie ist somit 31,51 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 29,60 EUR an.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Kontron am 27.03.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,46 EUR, nach 0,30 EUR im Vorjahresvergleich. Kontron hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 477,14 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 59,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 300,04 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Kontron wird am 06.05.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Kontron rechnen Experten am 30.04.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Kontron ein EPS in Höhe von 1,94 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX fällt letztendlich

Kontron-Aktie dennoch im Sinkflug: Dividende erhöht

Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX legt am Donnerstagnachmittag den Rückwärtsgang ein