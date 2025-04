Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron verteidigt am Montagmittag Vortagesniveau

Kontron im Fokus

Die Aktie von Kontron zeigt sich am Montagmittag ohne große Bewegung. Im XETRA-Handel kam die Kontron-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 21,94 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Kontron-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:48 Uhr bei 21,94 EUR. Die Kontron-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 22,20 EUR. Das Tagestief markierte die Kontron-Aktie bei 21,88 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 22,12 EUR. Der Tagesumsatz der Kontron-Aktie belief sich zuletzt auf 34.635 Aktien.

Bei 26,16 EUR erreichte der Titel am 18.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Kontron-Aktie derzeit noch 19,23 Prozent Luft nach oben. Am 05.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 15,15 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Kontron-Aktie mit einem Verlust von 30,95 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR an Kontron-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,734 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 29,60 EUR an.

Kontron ließ sich am 27.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,46 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,37 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 30,72 Prozent auf 477,14 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 365,02 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 06.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Kontron möglicherweise am 30.04.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Kontron-Aktie in Höhe von 1,81 EUR im Jahr 2025 aus.

