Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Mittag mit positiven Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Kontron gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Kontron-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 21,62 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:44 Uhr wies die Kontron-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 21,62 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Kontron-Aktie bei 21,62 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 21,30 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 33.791 Kontron-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 23,32 EUR markierte der Titel am 19.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,86 Prozent. Bei 17,14 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Kontron-Aktie liegt somit 26,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,686 EUR, nach 0,500 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 28,00 EUR je Kontron-Aktie an.

Am 03.05.2024 lud Kontron zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das EPS wurde auf 0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kontron 0,26 EUR je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 28,25 Prozent auf 356,11 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 277,67 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 07.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 31.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Kontron einen Gewinn von 1,52 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

XETRA-Handel: TecDAX steigt zum Ende des Montagshandels

Freundlicher Handel: TecDAX-Börsianer greifen am Nachmittag zu

Montagshandel in Frankfurt: TecDAX fällt