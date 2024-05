Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron steigt am Vormittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Kontron zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Kontron-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Das Papier von Kontron legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 21,42 EUR. Die Kontron-Aktie zog in der Spitze bis auf 21,50 EUR an. Mit einem Wert von 21,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 4.984 Kontron-Aktien den Besitzer.

Am 19.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 23,32 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,87 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.09.2023 (17,14 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,98 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Kontron-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR an Kontron-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,686 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 28,00 EUR an.

Am 03.05.2024 legte Kontron die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kontron in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,25 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 356,11 Mio. EUR im Vergleich zu 277,67 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Kontron am 07.08.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 31.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Kontron.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,52 EUR je Aktie in den Kontron-Büchern.

