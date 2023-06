Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron präsentiert sich am Mittag fester

Aktie im Fokus

Die Aktie von Kontron zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Kontron-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die Kontron-Papiere um 11:48 Uhr 0,7 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Kontron-Aktie bisher bei 18,24 EUR. Bei 17,97 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.220 Kontron-Aktien umgesetzt.

Am 09.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 20,08 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,45 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,04 EUR. Dieser Wert wurde am 15.07.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,27 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 27,13 EUR für die Kontron-Aktie.

Kontron wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 03.08.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Kontron-Anleger Experten zufolge am 01.08.2024 werfen.

