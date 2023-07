Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron verliert am Freitagvormittag

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Kontron. Die Kontron-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 19,15 EUR.

Die Kontron-Aktie notierte um 09:03 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 19,15 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Kontron-Aktie bis auf 19,11 EUR. Bei 19,13 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 1.254 Kontron-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 20,08 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.02.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,86 Prozent über dem aktuellen Kurs der Kontron-Aktie. Am 29.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,28 EUR. Mit Abgaben von 30,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 27,25 EUR.

Voraussichtlich am 03.08.2023 dürfte Kontron Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Kontron möglicherweise am 01.08.2024 präsentieren.

