Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Montagvormittag im Plus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Kontron. Die Kontron-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 28,70 EUR.

Die Aktie legte um 09:03 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 28,70 EUR zu. Bei 28,70 EUR erreichte die Kontron-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 28,58 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 12.092 Kontron-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 28,96 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.07.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,91 Prozent über dem aktuellen Kurs der Kontron-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 15,15 EUR am 05.11.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 47,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Kontron-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,796 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Kontron 0,600 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Kontron-Aktie wird bei 29,60 EUR angegeben.

Kontron gewährte am 06.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Kontron hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,33 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,26 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 385,45 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 356,11 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 06.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 12.08.2026 wird Kontron schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,92 EUR je Aktie in den Kontron-Büchern.

