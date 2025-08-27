Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron schiebt sich am Donnerstagmittag vor

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Kontron. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,3 Prozent auf 24,60 EUR zu.

Um 11:46 Uhr ging es für das Kontron-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,3 Prozent auf 24,60 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Kontron-Aktie bei 24,74 EUR. Mit einem Wert von 24,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Kontron-Aktien beläuft sich auf 72.409 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (29,00 EUR) erklomm das Papier am 31.07.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,89 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Kontron-Aktie. Am 05.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,15 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 38,41 Prozent könnte die Kontron-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten Kontron-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,600 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,801 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 29,60 EUR für die Kontron-Aktie.

Am 06.08.2025 äußerte sich Kontron zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,12 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,35 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 395,70 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 6,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kontron 423,83 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 05.11.2025 dürfte Kontron Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Kontron rechnen Experten am 11.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Kontron im Jahr 2025 1,98 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

