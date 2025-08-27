DAX24.040 ±-0,0%ESt505.399 +0,1%Top 10 Crypto16,03 +0,2%Dow45.565 +0,3%Nas21.590 +0,2%Bitcoin96.943 +1,5%Euro1,1657 +0,2%Öl67,82 ±0,0%Gold3.395 -0,1%
Heute im Fokus
DAX um Nulllinie -- NVIDIA enttäuscht mit Bilanz -- CrowdStrike-Umsatz knackt Milliardenschwelle -- Li Auto, Clara Technologies, Commerzbank, UniCredit, STADA, Pernod Ricard im Fokus
Top News
Palantir-Aktie im Fokus: Zahlen von Chipriese NVIDIA untermauern KI-Nachfrage
Cavendish Hydrogen-Aktie dreht aber ins Plus: NEL-Tochter Cavendish erleidet Umsatzrückgang - Weiter rote Zahlen
Profil
Blick auf Aktienkurs

Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron schiebt sich am Donnerstagmittag vor

28.08.25 12:05 Uhr
Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron schiebt sich am Donnerstagmittag vor

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Kontron. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,3 Prozent auf 24,60 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kontron
24,56 EUR 0,86 EUR 3,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:46 Uhr ging es für das Kontron-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,3 Prozent auf 24,60 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Kontron-Aktie bei 24,74 EUR. Mit einem Wert von 24,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Kontron-Aktien beläuft sich auf 72.409 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (29,00 EUR) erklomm das Papier am 31.07.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,89 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Kontron-Aktie. Am 05.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,15 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 38,41 Prozent könnte die Kontron-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten Kontron-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,600 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,801 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 29,60 EUR für die Kontron-Aktie.

Am 06.08.2025 äußerte sich Kontron zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,12 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,35 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 395,70 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 6,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kontron 423,83 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 05.11.2025 dürfte Kontron Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Kontron rechnen Experten am 11.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Kontron im Jahr 2025 1,98 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

Bildquellen: Kontron AG

Nachrichten zu Kontron

DatumMeistgelesen
Analysen zu Kontron

DatumRatingAnalyst
06.08.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025Kontron BuyWarburg Research
02.07.2025Kontron BuyWarburg Research
19.06.2025Kontron BuyWarburg Research
26.05.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
