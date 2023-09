Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron verteuert sich am Donnerstagnachmittag

Gewinne in Frankfurt: TecDAX notiert schlussendlich im Plus

Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX schwächelt am Mittag

Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

Schwache Performance in Frankfurt: SDAX zum Start des Freitagshandels in Rot

Börse New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart in der Verlustzone

Pluszeichen in New York: S&P 500 liegt zum Handelsstart im Plus

Donnerstagshandel in New York: NASDAQ 100 zum Start des Donnerstagshandels mit positivem Vorzeichen

5 Analysts Have This to Say About Apple Hospitality REIT

Thousands of Apple customers complain latest iPhone models are overheating

Growing Earnings, Ensuring Investor Value: NVIDIA Adjusts Dividends with Consistent Growth

Heute im Fokus

Micron macht weniger Verlust als befürchtet. Peloton-Aktie gefragt: Kooperation mit Lululemon treibt Kurs an. Skeptische Kemden-Analyse zieht MorphoSys-Aktie nach unten. Daimler Truck baut größtes Logistikzentrum in Halberstadt. Rheinmetall-Joint Venture in der Ukraine erhält Freigabe. Porsche hält an Gewinnziel fest. Birkenstock zeiht US-Börsengang wohl trotz Regierungsstillstand in Betracht. Tesla hat bisher schon 26 Umwelt-Vorfälle in Grünheide gemeldet.