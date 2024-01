Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Nachmittag mit KursVerlusten

So bewegt sich Kontron

Die Aktie von Kontron gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Kontron-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 21,44 EUR.

Die Kontron-Aktie notierte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 21,44 EUR. In der Spitze büßte die Kontron-Aktie bis auf 21,34 EUR ein. Bei 21,58 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 18.513 Kontron-Aktien umgesetzt.

Am 19.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 23,32 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.04.2023 (16,64 EUR). Derzeit notiert die Kontron-Aktie damit 28,85 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 28,00 EUR.

Kontron dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 28.03.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 27.03.2025 dürfte Kontron die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

