Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Kontron gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Kontron-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 21,52 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Kontron nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:41 Uhr 0,4 Prozent auf 21,52 EUR. Die Kontron-Aktie sank bis auf 21,42 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 21,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 14.465 Kontron-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,32 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,36 Prozent könnte die Kontron-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.04.2023 (16,64 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 22,68 Prozent könnte die Kontron-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an Kontron-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,549 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 28,00 EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Kontron am 28.03.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 27.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Kontron.

Den erwarteten Gewinn je Kontron-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,16 EUR fest.

