Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron schiebt sich am Mittwochvormittag vor

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Kontron. Zuletzt ging es für das Kontron-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 21,28 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Kontron nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,2 Prozent auf 21,28 EUR. Der Kurs der Kontron-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 21,28 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 21,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.570 Kontron-Aktien.

Am 19.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,32 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,59 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Kontron-Aktie. Am 22.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 17,14 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Kontron-Aktie 24,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Kontron-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,686 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Kontron 0,500 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 28,00 EUR an.

Kontron veröffentlichte am 03.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Kontron hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,26 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,26 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kontron im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 356,11 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 277,67 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 07.08.2024 dürfte Kontron Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Kontron möglicherweise am 31.07.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Kontron im Jahr 2024 1,52 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

