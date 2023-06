Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron tendiert am Vormittag nahe Vortagesschluss

Kursentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Kontron. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Kontron-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 18,25 EUR.

Werte in diesem Artikel

Zum Vortag unverändert notierte die Kontron-Aktie um 09:06 Uhr im XETRA-Handel bei 18,25 EUR. Bei 18,40 EUR markierte die Kontron-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Kontron-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 18,25 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 18,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.448 Kontron-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 20,08 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.02.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Kontron-Aktie derzeit noch 10,03 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,04 EUR am 15.07.2022. Mit einem Kursverlust von 28,55 Prozent würde die Kontron-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der Kontron-Aktie wird bei 27,13 EUR angegeben.

Am 03.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Kontron veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Kontron rechnen Experten am 01.08.2024.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

Mai 2023: Die Expertenmeinungen zur Kontron-Aktie

Kontron-Aktie gewinnt: Kaufempfehlung für Kontron

Technologiekonzern Kontron mit Gewinnsprung - Kontron-Aktie gewinnt