Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron gewinnt am Nachmittag an Boden

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Kontron zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Kontron-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 18,40 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Kontron-Papiere um 15:52 Uhr 1,9 Prozent. Bei 18,63 EUR erreichte die Kontron-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 18,22 EUR. Bisher wurden heute 48.504 Kontron-Aktien gehandelt.

Am 07.08.2023 markierte das Papier bei 21,16 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,00 Prozent könnte die Kontron-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.09.2022 bei 13,62 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Kontron-Aktie derzeit noch 25,98 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der Kontron-Aktie wird bei 27,50 EUR angegeben.

Am 03.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Kontron möglicherweise am 07.11.2024 präsentieren.

